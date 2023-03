Einstein Telescope: Bernini, 'Sos Enattos parte favorito'

(ANSA) - LULA, 20 MAR - "Gli esperti di fisica mi dicono che, proprio perché la zona non è antropizzata e non ci sono ancora le infrastrutture fisiche, questo di Sos Enattos sia favorito come sito rispetto al concorrente nei Paesi Bassi. Quindi non solo non siamo indietro ma siamo favoriti, proprio perché ha bisogno di silenzio". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in visita all'ex miniera di Sos Enattos a Lula. "Quelle università, ferrovie, pale eoliche e collegamenti che sono già fisicamente presenti a Maastricht potrebbero rappresentare un deterrente", ha aggiunto. (ANSA).