Credit Suisse: S&P e Moody's, sotto osservazione per rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - S&P Global Ratings ha messo sotto osservazione il rating del gruppo Credit Suisse "con risvolti positivi" e ha abbassato il rating sugli strumenti di capitale ibridi AT1 emessi da Credit Suisse Group AG a 'C' da 'B' e 'B+' dopo l'accordo per la fusione con Ubs. Se andrà a buon fine i rating verranno equiparati a quelli di Ubs.

"Riteniamo che il gruppo UBS sia materialmente più forte del gruppo Credit Suisse. L'acquisizione andrà quindi a vantaggio della società stabilizzando il suo franchising, nonché il suo finanziamento e la sua liquidità. Dovrebbe anche promuovere un rafforzamento degli standard di governance e di gestione del rischio di Credit Suisse" spiegano gli analisti.

Nell'ambito dell'operazione la FINMA ha stabilito che il capitale AT1 del Credit Suisse sarà azzerato. L'importo nominale aggregato di questi strumenti è di circa 16 miliardi di franchi.

"Di conseguenza, abbiamo abbassato le nostre valutazioni su di loro a "C". A nostro avviso, il default su questi strumenti è una certezza virtuale e prevediamo di abbassare i rating di emissione a "D" una volta confermata l'attuazione della svalutazione" aggiungono.

Anche Moody's ha messo i rating di Credit Suisse sotto osservazione per un possibile rialzo mentre erano monitorati per essere tagliati. La decisione segue l'annuncio che il secondo gruppo bancario svizzero sarà acquistato da Ubs. (ANSA).