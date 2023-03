(ANSA) - NEW YORK, 20 MAR - Amazon taglia altri 9.000 posti di lavoro. Lo afferma l'amministratore delegato Andy Jassy ai dipendenti. "Vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime settimane. Questa è una decisione difficile ma che riteniamo sia per il bene della società nel lungo termine", si legge nella comunicazione di Jassy. (ANSA).