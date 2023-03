Scholz,non vedo rischio crisi finanziaria, depositi sicuri

(ANSA) - BERLINO, 16 MAR - "I depositi delle risparmiatrici e dei risparmiatori tedeschi sono al sicuro". Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, non ritiene che, dopo il fallimento di SVB e le turbolenze che hanno colpito Credit Suisse, la Germania e l'Europa rischino una crisi finanziaria. "Non vedo questo pericolo. Il sistema monetario non è così fragile come prima della crisi finanziaria del 2008", ha risposto parlandone all'Handelsblatt. "Viviamo in un tempo completamente diverso", ha aggiunto. Già in questi giorni il Bundeskanzler ha rilevato la velocità di reazione della sorveglianza negli Usa, in Svizzera e nella stessa Germania. (ANSA).