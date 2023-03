Le Borse europee rimbalzano con la Bce e i salvataggi bancari

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Chiusura in deciso rialzo per le Borse europee, che hanno apprezzato il pragmatismo della Bce sui tassi e guardano con fiducia agli interventi di governi e banche centrali per circoscrivere le crisi bancarie. Parigi ha chiuso in rialzo del 2,03%, Francoforte dell'1,57% e Londra dello 0,89% in scia al sostegno della Snb al Credit Suisse, che ha beneficiato di una linea di credito di 50 miliardi di franchi, alle indiscrezioni su un intervento di grandi banche americane a difesa di First Republic Bank e alle rassicurazioni sulla solidità del sistema bancario europeo arrivate dalla Bce, che ha alzato i tassi di 50 punti base ma ha condizionato futuri ulteriori aumenti all'andamento dei dati macro. (ANSA).