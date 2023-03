Agcom, al via procedimento sanzionatorio su violazioni Sanremo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull'utilizzo di Instagram al Festival di Sanremo, il Consiglio dell'Agcom all'unanimità ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio.

Il Consiglio, a maggioranza, ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull'episodio di Rosa Chemical e Fedez. In merito alla performance di Blanco sarà avviata un'istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l'incitamento alla violenza. Il Consiglio Agcom, a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio), ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull'episodio di Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo.

In merito alla performance di Blanco - informa una nota dell'Autorità -, (con voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi; astenuto il presidente Lasorella) sarà avviata un'istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l'incitamento alla violenza. Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi. (ANSA).