Tim apre gara per Netco, rilanci entro 18 aprile

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Tim sa esaminato l'offerta di Cdp e Macquarie e ha valutato che "al pari di quella di KKR non riflette il valore dell'asset e le aspettative di Tim" e apre a una gara tra i due pretendenti. Il cda, si legge in una nota "ha dato mandato all'Amministratore Delegato, Pietro Labriola, affinché avvii un processo regolato, trasmettendo a entrambi gli offerenti, per il tramite dei propri advisor, una process letter che indichi i termini a cui verrà dato loro accesso a ulteriori specifici elementi informativi, uguali per entrambi gli offerenti; le forme attraverso le quali ciascuno di essi potrà presentare entro il termine del 18 aprile un'offerta migliorativa non vincolante". (ANSA).