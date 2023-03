Terrore a Napoli, guerriglia in centro tra tifosi

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Paura a Napoli, dove in pieno centro si è assistito a scene di guerriglia con scontri violenti fra tifosi partenopei e dell'Eintracht Francoforte. Un' automobile della polizia è stata incendiata, altri veicoli sono stati danneggiati e bidoni della spazzatura sono stati rovesciati.

Terrorizzati passanti e commercianti.

Gli scontri sono iniziati quando i tifosi tedeschi dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiavano. A quel punto sono comparsi diverse decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro mentre la Polizia, in assetto antisommossa, era impegnata a dividere le fazioni e a disperdere gli ultras.

Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi le scene di devastazione del centro storico della città sono "inaccettabili" e sono "inqualificabili" gli atti di chi si è reso protagonista della violenza.

La Lega chiede che il governo tedesco paghi i danni mentre l'opposizione punta il dito sul ministro Piantedosi e chiede che il titolare del Viminale vada a riferire in Parlamento.

Fonti della polizia sottolineano invece che quanto accaduto dimostra che il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi dell'Eintracht era giustificato (ANSA).