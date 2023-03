S&P taglia rating First Republic a spazzatura

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - L'agenzia S&P taglia il rating di First Republic a 'BB+' da 'A-', mettendo la banca sotto 'creditwatch negative', sotto osservazione con implicazioni negative. Il livello BB+ corrisponde a 'junk', spazzatura.

Secondo l'agenzia, il rischio di una fuga dei depositi da First Republic è elevato. (ANSA).