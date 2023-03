Papa in Piazza San Pietro, sulla papamobile al cellulare

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAR - Papa Francesco è arrivato sul sagrato di Piazza San Pietro per l'udienza generale, come sempre, sulla papamobile, sulla quale ha fatto salire diversi bambini. Prima della catechesi tanti i saluti ai fedeli dalla papamobile dove si è visto anche parlare al cellulare. Tra i suoi gesti spontanei di oggi, anche quello di guardare l'orologio all'inizio dell'udienza, probabilmente per verificare se, dopo il lungo giro tra la folla, fosse in orario.

(ANSA).