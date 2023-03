'Orti Generali' di Torino vincono il Premio del Paesaggio

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Il progetto di orti comunitari urbani nato dalla rigenerazione di un parco nel quartiere Mirafiori Sud, 'Orti Generali', ha vinto il Premio nazionale del Paesaggio del ministero della Cultura. Nelle motivazioni si legge che il progetto torinese si è distinto "per l'esperienza esemplare di trasformazione e gestione di aree agricole residuali in contesto metropolitano, capace di creare, in pochi anni, a partire da una condizione di abbandono, degrado ed abusivismo, un parco di orti urbani aperto a cittadini e visitatori, recuperando la trama del paesaggio agrario preindustriale".

"Oggi - sottolinea l'assessore comunale al Verde pubblico e alla Cura della città, Francesco Tresso - si premia una progettualità virtuosa di riqualificazione ambientale e paesaggistica, avvenuta nel rispetto dell'identità e della natura dei luoghi, che esplora sia le nuove forme di agricoltura urbana e dell'orticoltura integrandole nel tessuto cittadino, sia le progettualità che il patrimonio verde e dei parchi che è in grado intercettare e potenziare". Per l'assessora alla Rigenerazione urbana, Carlotta Salerno "questo modello ha avuto terreno fertile nella nostra città, rivelandosi su tutti i fronti un elemento vincente e ci auguriamo che con questo riconoscimento possa essere replicato con successo anche nella rigenerazione di altre città italiane ed europee, in seguito alla presentazione al Consiglio d'Europa delle prossime settimane". (ANSA).