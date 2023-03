Libri, nella top più venduti febbraio 3 titoli spinti da TikTok

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Social network e TikTok in particolare continuano a dettare legge anche in questo inizio di 2023 nella classifica dei libri più venduti in Italia. Secondo i dati Nielsen pubblicati mensilmente dal Giornale della Libreria, rivista dell'Associazione Italiana Editori, sono tre nei primi dieci (l'elenco completo qui sotto) i titoli "fenomeni" sui social network. Al terzo posto troviamo il romance di Tillie Cole, Dammi mille baci (Always Publishing), libro che si è imposto proprio su TikTok in tutto il mondo, superato solo da Spare. Il minore (Mondadori) del principe Harry, e dal nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti, La vita intima (Einaudi).

Al sesto posto troviamo It stars with us, di Colleen Hoover, pubblicato da Sperling & Kupfer, al decimo Fabbricante di lacrime, di Erin Doom, per Magazzini Salani. Entrambi i titoli hanno beneficiato di fortissimi rilanci sui social e lo stesso vale per Un giorno questo dolore ti sarà utile, romanzo di Peter Cameron pubblicato da Adelphi nel 2007 e "riscoperto" da lettrici e lettori su TikTok nell'ultimo anno, dodicesimo in classifica.

"Se da una parte il ruolo dei social è, come il passaparola, poco governabile, dall'altro si impone per gli editori la necessità di essere sui social network, capirne i meccanismi di funzionamento, la loro evoluzione. Per questo abbiamo avviato il ciclo di corsi i venerdì dei social" spiega il direttore di Aie Fabio Del Giudice.

Ecco i dieci titoli più venduti a febbraio 2023 1. Spare. Il minore. P. Harry, Mondadori 2. La vita intima, N. Ammaniti, Einaudi 3. Dammi mille baci, T. Cole, Always Publishing 4. Il re del gelato, C. Cassar Scalia, Einaudi 5. Mi limitavo ad amare te, R. Postorino, Feltrinelli 6. It starts with us, C. Hoover, Sperling & Kupfer 7. Le otto montagne, P. Cognetti, Einaudi 8. La presidente, A. Giménez-Bartlett, Salani 9. La portalettere, F. Giannone, Nord 10. Fabbricante di lacrime, E. Doom, Salani (ANSA).