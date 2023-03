Le Borse europee scacciano lo spettro Svb, Parigi chiude a +1,9%

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Chiusura in deciso rialzo per le Borse europee che provano a superare lo shock per il fallimento di Silicon Valley Bank, fiduciose che il tracollo non avrà ripercussioni sul sistema finanziario globale e non sarà seguito da altre crisi bancarie. A Parigi il Cac 40 ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,86% a 7.141 punti, a Francoforte l'indice Dax è salito dell'1,83% a 15.232 punti mentre a Londra il Ftse 100 ha terminato in progresso dell'1,17% a 7.637 punti. (ANSA).