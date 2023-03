Indagine dipartimento giustizia e Sec su Silicon Valley Bank

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Il Dipartimento di Giustizia e la Sec, la consob americana, stanno indagando sul fallimento di Silicon Valley Bank. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Le indagini sono separate e sono alle fase preliminari.

Intanto First Republic vola a Wall Street, dove segna un rialzo del 61%.

La banca è finita sotto pressione con il fallimento di Silicon Valley Bank e nelle ultime sedute ha accumulato perdite pesanti.

Moody's ha messo sotto osservazione First Republic Bank e altri cinque istituti di credito statunitensi in attesa di un declassamento. La mossa è l'ennesimo segnale di reoccupazione per lo stato di salute degli istituti finanziari regionali dopo il crollo della Silicon Valley Bank. (ANSA).