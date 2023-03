Xi, forze armate diventino una 'Grande muraglia d'acciaio'

(ANSA) - PECHINO, 13 MAR - Le forze armate cinesi devono salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina. Nel primo discorso dal terzo mandato di fila al vertice della Repubblica popolare, il presidente Xi Jinping ha rimarcato che "la sicurezza è il fondamento dello sviluppo, mentre la stabilità è un prerequisito per la prosperità", chiedendo "sforzi per modernizzare la difesa nazionale e l'Esercito popolare di liberazione su tutti i fronti" al fine di "trasformare le forze armate in una 'Grande muraglia d'acciaio' capace di salvaguardare con efficacia la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo".

(ANSA).