Oscar: Pinocchio miglior film d'animazione

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Oscar 2023 per il miglior film d'animazione è stato vinto da Pinocchio di Guillermo Del Toro.

"L'animazione è il cinema, non è un genere, è pronta all'avanguardia. Mantenete viva l'animazione nelle vostre discussioni. Dedico questo Oscar all'amore della mia vita, mia moglie, ai miei bimbi, a mia mamma e papà che non ci sono più", ha detto il messicano Del Toro, favorito della vigilia per l'Oscar per il film tratto dal romanzo di Collodi. (ANSA).