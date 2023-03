Oscar: miglior regia ai Daniels per Everything Everywhere

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Oscar per la miglior regia è stato vinto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) per EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE.

"Siamo il prodotto del nostro contesto, mio papà mi ha passato questo amore per il cinema e anche mia madre che voleva essere una danzatrice. Creatività e libertà è quello che serve", ha detto Kwan, di origine asiatica. "C'è grandezza in ognuno di noi, c'è solo bisogno di essere aiutati a farla uscire", ha proseguito il regista che poi rivolgendosi ai figli ha detto "questa non è la normalità". (ANSA).