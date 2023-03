Oscar: miglior canzone originale è Naatu Naatu

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Oscar 2023 per la migliore canzone originale è stato vinto da NAATU NAATU dal film RRR. La musica è di M.M. Keeravaani, il testo di Chandrabose. RRR è una saga epica nella lingua indiana Telugu diretto da S. S. Rajamouli. In gara oltre alla sfida tra Rihanna e Lady Gaga, c'era anche Applause dal film collettivo Tell It like a Woman con musiche e testo di Diane Warren, la cui produzione è italiana di ILBE di Andrea Iervolino e Lady Bacardi e We Do It Together di Chiara Tilesi e con Maria Sole Tognazzi tra le sette registe. (ANSA).