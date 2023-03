Oscar: miglior attrice non protagonista Jamie Lee Curtis

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Oscar 2023 per la migliore attrice non protagonista è stato vinto da Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once.

"Ho 45 secondi e ho promesso che sarei stata brava. Non sono qui da sola, ci sono centinaia di persone con me , i Daniels, la troupe, tutti quelli che hanno fatto questo film, il mio dream team: tutti abbiamo vinto questo Oscar. Dedico il premio a mio marito, alle nostre figlie, a mia sorella, a tutti quelli che hanno sostenuto i miei film di genere: tutti noi abbiamo vinto questo Oscar. E a mia madre e a mio papà, tutti e due hanno avuto la nomination per caegorie diverse". Così Jamie Lee Curtis, emozionata ha ritirato l'Oscar 2023 per la migliore attrice non protagonista per il film Everything Everywhere All at Once. (ANSA).