Mattarella arrivato a Nairobi per visita di Stato

(ANSA) - NAIROBI, 13 MAR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Nairobi per una visita di Stato in Kenya di tre giorni. Si tratta dell'ennesima missione del capo dello Stato in un Paese dell'Africa sub-sahariana. E' infatti la sua quinta missione nell'area da quando è presidente della Repubblica. (ANSA).