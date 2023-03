Incassi, Creed III saldo in cima alla top ten

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Creed III mantiene saldo il suo posto di primo in classifica del box office del fine settimana. In sala da due settimane domina ancora gli incassi del week end con quasi un milione mezzo di euro (1.450.980), portando il totale a poco meno di 5 milioni e mezzo di euro (5.470.215). Sono invece tre le new entry in top ten, due delle quali salgono sul podio. Al secondo posto si piazza 'L'ultima notte d'amore', il nuovo film con Pierfrancesco Favino, con poco meno di un milione di incassi (965.319); terzo in classifica è invece 'Scream VI', che al box office raccoglie meno di 800 mila euro (782.650). A fare posto alle new entry che si impadroniscono del podio è 'The Whale' con il neo premio Oscar Brendan Fraser: secondo in classifica lo scorso week end, il film è retrocesso al quarto posto raccogliendo nel fine settimana circa 400 mila euro (394.366) e portando il totale del suo box office a oltre due milioni di euro (2.140.650). Stessa sorte per 'Mummie-A spasso nel tempo' di Juan Jesus Garcia, che passa dalla terza alla quinta posizione e consolida il risultato di botteghino: circa 300 mila euro nel week end (292.542) e un totale di 1.753.116 euro. Mantiene invece il suo posto in sesta posizione Mixed by Erry, la pellicola sul re delle musicassette pirata negli anni Ottanta: 207.985 euro di incassi nel fine settimana e un totale di 569.783 euro. Dopo aver scalato le vette, scende settimo in classifica 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania', il film Marvel Studios che con il contributo settimanale (202.898) porta il totale del suo botteghino a quasi 6 milioni di euro (5.865.955). Passa poi dalla quinta alla ottava posizione 'Tramite amicizia', il film di Alessandro Siani (103.228 euro in incassi nel fine settimana) che ha raccolto in totale quasi 3 milioni di euro (2.905.729). La commedia new entry 'Un uomo felice', si piazza al nono posto, con meno di 100 mila euro di incassi (92.936). Ultimo 'Non così vicino (A Man Called Otto)': ha incassato 89.213 euro per un totale di 1.393.055. Il box office totale del fine settimana è a quota 5,3 milioni di euro (-22% rispetto a una settimana fa, quando sfiorò i 6,9 milioni). (ANSA).