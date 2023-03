Rocca, terrò la delega alla sanità,voglio metterci la faccia

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Terrò per me la delega alla sanità per poter affrontare in maniera diretta questa sfida.

Coerentemente non voglio avere giustificazioni e voglio metterci la faccia per poter dire ai cittadini che il presidente si assume le responsabilità e le decisioni. Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà".

Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, alla conferenza di presentazione della giunta.

"Sarà una giunta del fare. Bisogna dare risposte concrete. I primi tre obiettivi dei primi 100 giorni sono sicuramente la sanità e i pronto soccorsi. Poi dare massima accelerazione alla ricostruzione dei territori terremotati, e ci sarà un'attenzione senza precedenti per fare in modo di recuperare il tempo perduto su questo. E infine le grandi opere, le infrastrutture, per far ripartire l'economia", ha aggiunto. (ANSA).