Oscar: Glenn Close non presenta, ha il Covid

NEW YORK, 12 MAR - Glenn Close non sarà tra i presnetatori degli Oscar perché è risultata positiva al Covid.

L'attrice è a casa in isolamento. Lo ha appreso l'Hollywood Reporter. Il nome di Glenn Close era stato annunciato nell'elenco dei presentatori della serata di stasera tra cui spiccano Nicole Kidman, Antonio Banderas, Ariana DeBose, Harrison Ford, Jessica Chastain, Samuel L. Jackson, Janelle Monáe e John Cho. L'anno scorso era stato Lin-Manuel Miranda a ritirarsi dalla serata dopo che la moglie era risultata positiva al coronavirus.

