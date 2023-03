Direttore Bbc chiede 'scusa' per caos dopo sospensione Lineker

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il direttore generale della Bbc, Tim Davie ha chiesto scusa agli spettatori che pagano il canone per il caos nei palinsesti sportivi di ieri, seguito all'allontanamento del popolarissimo commentatore ed ex calciatore Gary Lineker, che aveva fatto commenti giudicati fuori luogo ed eccessivi sulle politiche anti-migranti del governo Sunak. Lo si legge sul sito della stessa emittente britannica, alla quale ha rilasciato un'intervista in serata, nella quale ha detto che non intende dimettersi e ha dichiarato di star "lavorando molto duramente per risolvere la situazione" dopo una "giornata dura" come quella di ieri per la gloriosa emittente.

Davie ha negato che la decisione di sospendere Lineker sia frutto della pressione del governo. Poi ha detto: "Per me sarebbe un successo far tornare in diretta Gary (Lineker) perché è insieme che diamo ai nostri spettatori quel servizio di livello mondiale che mi dispiace di non essere riusciti a garantire oggi (ieri, ndr)". Quindi ha ribadito che non intende dimettersi ma ha ammesso che si è trattato di un momento piuttosto duro per la Bbc.

Ieri diverse trasmissioni popolari e talk show sono andati in tilt a causa della defezione di varie star e commentatori, assentatisi in solidarietà con Lineker. (ANSA).