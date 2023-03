Zelensky, Kiev non è coinvolta nel sabotaggio a Nord Stream

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - L'Ucraina non è coinvolta nelle esplosioni al gasdotto Nord Stream. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con la premier finlandese Sanna Marin a Kiev. "Gli ucraini sicuramente non l'hanno fatto. E questa è la cosa più importante", ha affermato, citato dalla tv ucraina pubblica Suspilne.

Secondo il presidente ucraino, le informazioni sul presunto collegamento tra Kiev con gli attacchi del Nord Stream vengono diffuse per rallentare gli aiuti occidentali all'Ucraina. "Penso che sia molto pericoloso che alcuni media indipendenti, che ho sempre trattato con grande rispetto, prendano tali misure. Penso che sia sbagliato, fa solo il gioco della Russia", ha dichiarato Zelensky. (ANSA).