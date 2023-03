Superbonus: a febbraio oneri per Stato superano 75 miliardi

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Gli investimenti totali ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% sono arrivati a 68,52 miliardi di euro alla fine di febbraio 2023 per un totale di detrazioni a carico dello Stato che, alla fine dei lavori, sarà di 75,37 miliardi di euro. A fine gennaio l'onere era di 71,7 miliardi circa. Lo rende noto l'Enea. Le asseverazioni (cioe' le certificazioni della conformita' degli interventi alla normativa) sono state 384.958. I lavori conclusi ammontano a 53,18 miliardi ai quali corrispondono detrazioni maturate per 58,50 miliardi. (ANSA).