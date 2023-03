Sky: sindacati, esodo o riconversione per 1200 lavoratori

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Sky Italia ha illustrato ai sindacati un piano di efficientamento che interesserà 1200 lavoratori, chiamati a scegliere fra un esodo volontario incentivato, fino alla capienza del budget stanziato dall'azienda, e una riconversione professionale verso le attività che verranno reinternalizzate. Lo annunciano i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil dopo un incontro con l'a.d di Sky Italia, che ha presentato loro il piano 2024-2025, evidenziando come un riassetto che interessa 1.200 persone su un organico di 4.000 "potrebbe diventare dirompente" se gli strumenti di riconversione "non fossero utilizzati in modo efficace". (ANSA).