Riad conferma l'accordo con l'Iran 'mediato dalla Cina'

(ANSA) - BEIRUT, 10 MAR - L'Arabia Saudita ha confermato poco fa l'accordo con l'Iran, mediato dalla Cina, per la ripresa dei rapporti bilaterali tra Riad e Teheran. L'agenzia di notizie governativa saudita Spa ha pubblicato il comunicato tripartito saudita, cinese e iraniano in cui si presentano i dettagli del negoziato, culminato con riunioni svoltesi a Pechino dal 6 marzo a oggi. Nel comunicato si ringraziano anche i governi di Iraq e Oman per aver contribuito, dal 2020, a facilitare incontri tra rappresentanti iraniani e sauditi in preparazione dell'accordo raggiunto oggi. (ANSA).