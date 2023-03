Intesa: verso addio agli assegni, prime comunicazioni ai clienti

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Intesa Sanpaolo avvia un percorso graduale per dire addio agli assegni bancari mentre resteranno in attività quelli circolari. La banca ha inviato ai primi correntisti, in modo particolare coloro che usufruiscono interamente dei servizi digitali, una comunicazione che ha per oggetto il "recesso dalla convenzione di assegno".

A partire da maggio gli assegni in possesso di alcune migliaia di clienti di Intesa Sanpaolo e mai utilizzabili dovranno essere restituiti alla filiale di competenza. Dopo la settimana corta a quattro giorni lavorativi, la mossa sugli assegni, che avrà un percorso graduale, consente ad Intesa Sanpaolo di proseguire sulla strada dell'innovazione.

A coloro che riconsegneranno gli assegni bancari che non utilizzano, la banca offrirà una promozione per incentivare l'utilizzo dei bonifici. In particolare la banca guidata da Carlo Messina consentirà ai correntisti di poter utilizzare online i bonifici istantanei senza "alcuna commissione aggiuntiva, allo stesso costo di quello ordinario". (ANSA).