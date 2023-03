Cina: al via sessione parlamento, Xi verso terzo mandato

(ANSA) - PECHINO, 10 MAR - Ha preso il via questa mattina la terza sessione plenaria del 14/mo Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese: in agenda, in base a quanto annunciato, ci sono tra gli altri punti l'elezione i vertici istituzionali della Repubblica popolare. Il presidente Xi Jinping, in particolare, si appresta a ricevere il terzo mandato come capo dello Stato, come mai avvenuto dalla vittoria comunista di Mao Zedong del 1949. (ANSA).