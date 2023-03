Sparatoria Tel Aviv è terrorismo, 3 feriti, attentatore ucciso

(ANSA) - TEL AVIV, 09 MAR - La sparatoria avvenuta a Tal Aviv è un attacco terroristico: lo ha confermato la polizia israeliana. Tre i cittadini israeliani feriti, di cui uno in gravi condizioni. L'attentatore, identificato come un palestinese di 22 anni membro di Hamas, che inizialmente era riuscito a dileguarsi, è stato poi intercettato dagli agenti e ucciso, ha confermato la polizia. L'attentato è avvenuto all'incrocio fra la via Dizengoff e la via Ben Gurion. Nel frattempo si sono allontanate le manifestazioni antigovernative dal centro di Tel Aviv.

Il portavoce di Hamas, Hazem Kassem, da Gaza ha commentato l'attentato, definendolo "un'operazione eroica" e una "reazione naturale e molto rapida al crimine di oggi a Jaba", il villaggio della Cisgiordania dove in mattinata tre iliziani della Jihad islamica sono stati uccisi da una unità militare israeliana.

(ANSA).