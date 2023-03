Sparatoria Amburgo durante cerimonia testimoni Geova,7 morti

(ANSA) - BERLINO, 09 MAR - Gli spari che hanno provocato stasera la morte di almeno sette persone e il ferimento di 8 ad Amburgo sono avvenuti durante una celebrazione dei testimoni di Geova, nel quartiere di Alsterdorf. È quello che riporta la Bild. Secondo il tabloid ad aver agito potrebbe essere stato uno o più aggressori, poi fuggiti. . Lo ha detto la portavoce della polizia alla Dpa.

La polizia di Amburgo è intervenuta in forze sul luogo in cui stasera intorno alle 21 sono state uccise sette persone in una chiesa. Le forze dell'ordine hanno diffuso l'allarme e hanno chiesto ai residenti di restare chiusi in casa perché il pericolo è ancora attuale. Lo ha confermato all'ANSA un portavoce della polizia. (ANSA).