Sci:Kilde salta Kranjska,svizzero Odermatt vince Coppa del Mondo

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 09 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto la sua seconda coppa del mondo consecutiva. Quando mancano sei gare alla fine ella stagione l'elvetico ha ormai questa certezza anche matematicamente visto che il suo unico potenziale rivale, il velocista norvegese Aleksander Kilde, non partecipera' ai due giganti in programma sabato e domenica a Kranjska Gora. In piu' nelle gare rimanenti alle Finali di Soldeu ,in Andorra, Kilde di certo non gareggera' in slalom speciale. Dunque su sei gare mancanti il norvegese potrebbe al massimo raccogliere 300 punti mentre il vantaggio che Odermatt ha su di lui e' di 386 punti. (ANSA).