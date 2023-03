Presidente Georgia, 'revoca legge è vittoria del popolo'

(ANSA) - MOSCA, 09 MAR - La presidente georgiana, Salomè Zurabishvili, ha accolto con favore la decisione del Parlamento di revocare la contestata legge sugli 'agenti stranieri' salutandola come una vittoria del popolo. "Mi congratulo con l'intera società per questa vittoria, accolgo con favore la giusta decisione di revocare la legge, presa in considerazione del vero potere del popolo", ha detto Zurabishvili, citata dall'agenzia russa Tass. (ANSA).