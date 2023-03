Pd: Bonaccini, bene iscritti ma evitare emorragia silenziosa

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - L'Aumento dei tesserati al Pd? "C'era da auspicare e augurarsi che altri facciano come Elly, che è rientrata nel Pd e la cosa non ha potuto che farci piacere.

Speriamo tanti arrivino e dobbiamo evitare una emorragia silenziosa di chi rischia di non sentirsi a casa". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a L'aria che tira, su La 7.

"Non basta vincere una primaria. E' stato un successo con più di un milione di elettori. Però noi alle politiche abbiamo preso 5 milioni di voti e non siamo al 20% degli elettori", sostiene, aggiungendo: "La prima cosa che dovremmo fare è ridefinire l'identità del Pd ed evitare di schiacciarci solo da una parte, perché per vincere le politiche e le amministrative serve una idea di società e una capacità di fare alleanze, attenti a schiacciarsi e guardare solo il M5s, ma credo che nemneno Elly Schlein pensi questo". "Quello su cui saremo misurati sarà la capacità di andare bene alle europee e ho fiducia che otterremo un ottimo risultato. Io darò il mio contributo". (ANSA).