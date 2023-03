Nucleare: Ue, creare industria per i reattori modulari

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - Sul nucleare in Europa, Bruxelles intende porre "l'accento su due questioni: la sicurezza di approvvigionamento del combustibile nucleare - perché ci sono 5 Stati che ancora dipendono dalla forniture russe -, e la promozione della competitività dei piccoli reattori modulari, con la creazione di un'industria europea per il settore". Così la commissaria Ue all'Energia, Kadri Simson, parlando ai deputati della commissione Industria dell'Europarlamento.

"Il nucleare sta tornando in tutto il mondo" e "molti Stati membri ci stanno già lavorando", ha evidenziando, indicando sostegno da parte dell'esecutivo Ue. (ANSA).