Herzog, riforma giudiziaria così com'è deve scomparire

TEL AVIV, 09 MAR - La legge di riforma giudiziaria "così come è adesso deve scomparire dal mondo". Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog in un discorso alla nazione invitando le parti - maggioranza e opposizione - a trovare un accordo perché "l'abisso è vicino". "Le scene che abbiamo visto oggi sono un incubo". "Non mollerò: pagherò ogni prezzo - ha aggiunto - per trovare una soluzione".