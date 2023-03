Flat tax per tutti in 5 anni, incremetale per i dipendenti

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti con l'obiettivo, dopo la riduzione a tre degli scaglioni Irpef, di arrivare entro la legislatura alla flat tax per tutti. E' quanto si legge nelle slide del ddl delega sul fisco. Nel frattempo in campo Irpef, per il lavoro dipendente è prevista la semplificazione delle norme sui fringe benefit. Per il lavoro autonomo invece si punta alla riduzione delle ritenute sui compensi nel caso in cui il lavoratore sostenga alti costi per dipendenti o collaboratori e al riconoscimento della neutralità fiscale per le aggregazioni e riorganizzazioni degli studi professionali.

La riforma fiscale prevede inoltre una nuova Ires (l'imposta sui redditi delle società) a due aliquote, con aliquota ridotta rispetto al 24% per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, a investimenti qualificati e/o nuova occupazione. Dalle slide preparate dal Mef si sintetizza: "chi più assume ed investe meno paga". E' previsto inoltre il "graduale superamento dell'Irap" (Imposta regionale sulle attività produttive), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti, attraverso l'introduzione di una sovraimposta con base imponibile corrispondente a quella Ires. (ANSA).