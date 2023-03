Comunità ebraica, minacce a Schlein inaccettabili

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Esprimo la mia solidarietà alla Segretaria del Partito Democratico per le scritte antisemite apparse su un muro di Viterbo insieme a una svastica. Minacce inaccettabili a cui bisogna reagire con fermezza. Non lasciamoci intimidire dall'odio e dalla violenza". Così in un tweet Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma. (ANSA).