Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,76%)

(ANSA) - TOKYO, 09 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista del mercato azionario statunitense e con gli investitori che guardano alle ultime indicazioni dalla riunione di due giorni della Banca del Giappone (Boj), l'ultima presieduta dall'attuale governatore Haruhiko Kuroda il cui mandato scade a inizio aprile.

In apertura il Nikkei si assesta sui massimi in sei mesi, segnando un rialzo dello 0,76% a quota 28.660,85, con un guadagno di 216 punti. Sul mercato valutario lo yen si deprezza ulteriormente sul dollaro a un livello di 137,10, mentre recupera leggermente terreno sull'euro a 144,60. (ANSA).