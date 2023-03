Xi ai militari, 'rafforzare l'esercito per vincere le guerre'

(ANSA) - PECHINO, 09 MAR - La Cina deve migliorare l'uso delle risorse della difesa come tecnologia, catena di approvvigionamento e riserve nazionali "per rafforzare il suo esercito e per vincere le guerre". Il presidente Xi Jinping, in qualità di commander-in-chief, ha sollecitato compattezza e unità ai rappresentanti dell'Esercito popolare di liberazione e della Polizia armata durante la sessione annuale del parlamento.

Xi, in abito stile Mao color verde militare, ha ricordato la leadership del Partito comunista, invitando a consolidare e migliorare le "capacità strategiche integrate", un nuovo requisito stabilito dal Pcc, secondo l'emittente statale Cctv.

(ANSA).