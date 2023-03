Viminale, trasferimento salme Cutro soluzione provvisoria

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il trasferimento a Bologna delle salme delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro è una "soluzione provvisoria e non definitiva. Presa per dare immediata dignità alle salme. Anche perché in Afghanistan non è semplice procedere nell'immediato al rimpatrio". Lo fanno sapere fonti del Viminale.

In ogni caso, viene precisato, "si procederà sulla base delle richieste di ogni nucleo familiare con la soluzione definitiva.

Qualora sia richiesto il rimpatrio della salma, lo Stato italiano se ne farà carico di tutti gli oneri". (ANSA).