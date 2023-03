Taiwan: Cina, molto preoccupati per incontro Tsai-McCarthy

(ANSA) - PECHINO, 08 MAR - La Cina si è detta "seriamente preoccupata" per i piani di "transito" negli Usa della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e a tal proposito ha chiesto chiarimenti a Washington, dopo che lo speaker della Camera dei Rappresentanti Kevin McCarthy ha confermato i piani di un incontro con la leader di Taipei in territorio americano.

"Abbiamo presentato solenni rimostranze alla parte statunitense e abbiamo chiesto loro di chiarire", ha affermato nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, secondo cui Pechino "è fermamente contraria a qualsiasi forma di scambio ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan".

"Nessuno dovrebbe sottovalutare la forte determinazione del governo e del popolo cinese a salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha aggiunto Mao, osservando che "la vera minaccia alla pace e alla stabilità nello Stretto di Taiwan sono le forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan". McCarthy, che martedì sera ha confermato l'intenzione di incontrare Tsai negli Stati Uniti nel corso dell'anno, ha poi sottolineato che ciò non precluderà una successiva sua visita a Taiwan, ha riferito l'agenzia Bloomberg.

