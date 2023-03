Powell, nessuna decisione sui tassi, Fed decide con i dati

(ANSA) - NEW YORK, 08 MAR - "Nessuna decisione è stata presa sulla velocità dei rialzi dei tassi. A guidare la Fed nelle sue decisioni saranno i dati e l'evoluzione delle prospettive" economiche. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell nella sua seconda giornata di audizioni al Congresso. In Senato ieri Powell aveva paventato la possibilità di un'accelerazione dei rialzi per combattere l'inflazione facendo affondare le Borse. "La Fed non è una su una strada predefinita", aggiunge Powell alla Camera. (ANSA).