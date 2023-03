Migranti: Onu, proposta legge Gb equivale a divieto asilo

(ANSA) - GINEVRA, 08 MAR - Le Nazioni Unite hanno affermato che i piani della Gran Bretagna svelati oggi volti a impedire ai migranti di entrare illegalmente nel paese su piccole imbarcazioni equivarrebbero a un "divieto di asilo" e hanno invece sollecitato a soluzioni "più umane".

"La legislazione, se approvata, equivarrebbe a un divieto di asilo, estinguendo il diritto di chiedere protezione ai rifugiati nel Regno Unito per coloro che arrivano irregolarmente, non importa quanto genuina e convincente possa essere la loro richiesta", ha affermato l'agenzia Onu per i rifugiati in una nota. (ANSA).