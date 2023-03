Maria Sole Tognazzi, il mio cinema di donne e sorellanza

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Nella squadra italiana per gli Oscar del 12 marzo, guidata da Alice Rohrwacher con il corto fiabesco Le Pupille (che i media Usa specializzati come Deadline danno per favorito, scongiuri inclusi) e da Aldo Signoretti nel team dei make up & hair di Elvis di Baz Luhrmann, oltre al giovane Lorenzo Zurzolo coprotagonista con gli asini di EO di Jerzy Skolimowski, c'è anche Maria Sole Tognazzi. "Una grande emozione - dice all'ANSA la regista che sta partecipando a Los Angeles Italia - perché il progetto per il quale è candidata come canzone miglior originale Applause, composta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson, cantautrice, attrice e attivista, è un inno alle donne".

Il progetto è il film TELL IT LIKE A WOMAN, prodotto da ILBE di Andrea Iervolino e Lady Bacardi e We Do It Together di Chiara Tilesi. "E' un film collettivo - continua Tognazzi - 7 registe per 7 corti e in 5 lingue, tutte storie, apparentemente slegate tra loro, ma che sono tratte da storie vere, storie di coraggio e di determinazione dall'Italia all'Argentina, dall'India agli Stati Uniti passando per il Giappone".

Oltre a Maria Sole Tognazzi le altre registe sono Lucía Puenzo, Catherine Hardwicke, Leena Yadav, Mipo O, Taraji P.

Henson, Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio. "Nel mio segmento Unspoken protagonista è Margherita Buy. La cosa più bella è proprio la solidarietà tra tutte noi che abbiamo partecipato al progetto. Tell it like a woman è proprio un esempio di quella sorellanza nella quale io credo e non solo l'8 marzo, qui le forze di tante donne si sono unite. Per me la cosa fondamentale è come le donne vengono raccontate e per questo faccio il mio cinema".

Di ritorno da Los Angeles, Tognazzi è alle prese con la post produzione del nuovo film. "S'intitola Dieci Minuti, l'ho scritto con Francesca Archibugi e girato tra Roma, Napoli e Palermo con un bellissimo cast con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy e Alessandro Tedeschi e ancora una volta è un film sulle donne.". Il film, prodotto da Indiana Production con Vision Distribution, liberamente ispirato al romanzo Per dieci minuti (Feltrinelli) di Chiara Gamberale, racconta di 10 minuti che possono cambiare la giornata e forse la vita. (ANSA).