Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,26%)

(ANSA) - TOKYO, 08 MAR - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno meno, in scia alla forte contrazione del mercato azionario statunitense dopo le indicazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, su ulteriori strette monetarie per contenere il rialzo dell'inflazione.

In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,26% a quota 28.236,24, con una perdita di 72 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 137,40, mentre sull'euro scambia a un livello di poco inferiore a 145. (ANSA).