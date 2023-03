Bce: Lagarde, farà tutto ciò che serve contro l'inflazione

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Come presidente della Bce "ho un compito di importanza critica ed è la stabilità dei prezzi che significa combattere l'inflazione generata dalla crisi energetica alimentata dalla terribile guerra in Ucraina". "So che le prime vittime dell'inflazione sono i meno privilegiati, i più vulnerabili, le donne". Per questo "dobbiamo fare ciò che serve e lo faremo e ristabiliremo la stabilità dei prezzi.

Faremo tutto quello che serve". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un confronto dedicato alla Giornata internazionale della donna con la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala. (ANSA).