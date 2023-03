Terremoti: scossa di magnitudo 6.0 nelle Filippine

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito oggi le Filippine: lo riporta sul suo sito l'Istituto geofisico statunitense Usgs.

Il sisma è stato localizzato a 4 km a sud-est di San Mariano, nella regione di Davao (sud), ad una profondità di 38,6 km. Per ora non si segnalano feriti o vittime.

Un impiegato dell'ufficio disastri di Maragusan, nella provincia montagnosa di Davao de Oro, sull'isola di Mindanao, ha riferito che le autorità stanno controllando le segnalazioni di una frana su un'autostrada nazionale. "Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di altri danni o vittime, ma stiamo controllando i villaggi intorno alla città", ha aggiunto.

Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 5.6 in una zona vicina all'epicentro del primo sisma, 9 km a nord-est di Bantacan (ad una profondità di 10 km), a pochi chilometri a nord-est di San Mariano. (ANSA).