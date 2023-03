Sri Lanka: avanza piano Fmi su ok Cina a riassetto crediti

(ANSA) - PECHINO, 07 MAR - La Cina ha accettato di ristrutturare i prestiti allo Sri Lanka, eliminando l'ultimo ostacolo al salvataggio del Fondo monetario internazionale. La banca statale cinese Exim Bank "ha inviato una lettera al Fmi" lunedì sera esprimendo la volontà di Pechino rinegoziare i suoi crediti, ha annunciato in parlamento il presidente dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dicendo di aspettarsi che la prima tranche di aiuti da 2,9 miliardi di dollari totali sia rilasciata entro fine mese. "Non appena la lettera della Exim Bank è arrivata al Fmi, ho firmato la lettera di intenti dello Sri Lanka per procedere con il piano del Fondo", ha aggiunto.

